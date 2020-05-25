旭光高中辜雪芃、胡鑫及水里國小黃怡萍，榮獲2020年總統教育獎；南投縣長林明溱表示，3人表現優異，並且榮獲難得的榮耀，值得鼓勵，也希望學校多鼓勵學生，朝適性學習發展，學習有成就感，就會有更亮麗的成績。

3位得獎學生，25日由旭光高中校長何光明、水里國小校長陪同到縣府；林明溱表示，3位學生在艱苦中自我奮鬥、努力不懈，加上學校老師教練的陪伴與指導，才能脫穎而出；希望藉由他們的獲獎，啟發同學對孝親的重視，注重德智體群多元發展，進而肯定自己；林明溱同時感謝校長與教練辛苦的指導，讓孩子發揮潛能，爭取榮耀。

辜雪芃是仁愛鄉卡度部落的布農族人，曾獲東亞空手道第1名，及全中運空手道女子組對打第1名。辜雪芃表示感謝家人和學校教練，陪伴她成長，讓她在競賽中發揮所長。

胡鑫是台東縣南竹湖部落的阿美族人，曾獲得東亞空手道第1名及全中運空手道女子組對打第1名。胡鑫說，獲得總統教育獎，她既感動又開心，感謝家人的支持和學校的教導，她會更努力。

黃怡萍因學校球隊得到全國足球賽亞軍，將到歐洲參加比賽；教練顧見福說，球隊是團體，但黃怡萍能支持並鼓舞球隊，相當不容易，成為球隊精神支柱。

南投空手道隊幾乎年年得獎，累計已有17人獲總統教育獎，其中旭光國、高中學生就有14位；辜雪芃、胡鑫的教練鄧世瑀，也曾獲總統教育獎，成為另類傳承。

(中時 )