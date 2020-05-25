高雄市長韓國瑜今（25）日召開防疫會議，會後受訪時提到，今天是高市疫情一級開設4個月以來本土0確診，晚間也有37家飯店要聯合點燈，要照亮高雄，希望大家多來觀光。衛生局也表示，針對畢業旅行、畢業典禮解禁，但必須符合4大防疫原則。

韓國瑜指出，一級開設4個月來，截至目前本土感染為0，感謝辛苦的防疫人員及市民朋友配合，但是不敢掉以輕心。今晚7至9時有37家業者點燈，一同照亮高雄，希望更多觀光客來高雄旅遊。

韓國瑜提到，目前擴大急難紓困案件，高市累計4萬1909位提出申請，查核核准3萬1507位，核准率75.2％，已發出金額3億3300萬 元。

韓國瑜也呼籲市民，雨季剛結束，緊接而來控制登革熱疫情是考驗，提醒市民多加留意、因應外，市府也會抓緊防疫工作，一同擊敗登革熱。

衛生局長林立人指出，畢業典禮要舉行必須配合中央頒布的防疫新生活4大規定，包括保持社交距離戶外1公尺及室內1.5公尺、入內採實名登記制（包含校內外人士、家長、外賓）、量體溫及環境清潔消毒、人流管制，有呼吸道症狀或發燒不得入內。

林立人表示，室內人數眾多，大原則是必須保持室內容量50％，舉例而言本來可以容納1000人，但最多只能500人，如果無法保持一定社交距離，也必須戴口罩，或是建議學校租借更大的場地滿足大小人流，也可選擇在戶外舉行。

(中時 )