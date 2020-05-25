華碩今(25)日宣布推出兩款全新專業螢幕—24吋的ASUS ProArt PA248QV和27吋的ASUS ProArt PA278QV，專為滿足專業創作者需求而設計。即日起至6月30日，購買ASUS ProArt PA系列專業螢幕全機種，官網登錄送「ASUS W5000無線鍵盤滑鼠組」。

Calman專業認證 還原色彩真實

ASUS ProArt PA248QV / PA278QV兩款專業螢幕皆符合業界標準的100% sRGB和100% Rec.709色彩標準，確保所有影像細節皆清晰生動。兩款螢幕均達到Delta E < 2色彩準確度，確保螢幕顯示的畫面可忠實還原最終創作成果。ProArt PA248QV / PA278QV皆通過原廠調校並取得Calman認證標章，每部 ASUS ProArt專業螢幕都必須通過嚴格細膩的測試，以確保創作成果符合心中預期。

ASUS獨家功能提供色彩快速微調及個人專屬色彩管理

ASUS獨家的ProArt Preset和ProArt palette具備立即可用且可微調的控制功能，使這兩款專業螢幕的色彩管理作業變得更輕鬆，協助內容創作者快速且一致地進行創作。ProArt Preset提供多種色域模式與使用者自訂模式，無論是調色、影片編輯或處理相片，皆可輕鬆切換符合需求的模式，讓專業工作更便利快捷。

ProArt Palette透過直覺式螢幕選單存取色調、色溫和灰階調整等各式參數，並且可將設定儲存螢幕中快速取用。六軸調整功能可各自調整互不影響的六種顏色 (紅、綠、藍、青、洋紅及黃色)，提供比競品螢幕更優異的色彩調整靈活度。透過ProArt Palette能夠快速且一致的進行創作，並掌控色彩管理。

強大的連線能力及ASUS Eye Care護眼技術

ASUS ProArt PA248QV / PA278QV兩款專業螢幕皆具備強大的連線能力，除配備DisplayPort 1.2、HDMI (v1.4)及USB3.0連接埠外，ProArt PA278QV也配備mini DisplayPort，可連接各種裝置，並享受外部儲存裝置的傳輸速度。華碩獨家超低藍光護眼技術，亦保護使用者免於藍光可能對眼睛造成的傷害，提供四種藍光濾鏡設定，可透過快速鍵在螢幕選單上進行設定並快速切換模式，降低長時間工作造成眼睛疲勞。

(科技)