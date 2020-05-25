因應新冠肺炎疫情，各博物館營運受到衝擊！台中市文化局長張大春25日表示，台中市纖維工藝博物館號召奇美博物館及故宮南院等20座博物館，以「＃博物館小編集合啦」為主題，規劃系列線上推廣活動，目前正向民眾募集參訪博物館的照片，邀請民眾在網路分享自己的博物館回憶，即有機會獲得各博物館的代表文創品

張大春指出，2020年的博物館日主題為「博物館平權：多元與共融」，今年因應疫情，博物館營運受到衝擊，台台中市纖博館集結全國奇美博物館、故宮南院等超過20座博物館，規劃系列線上推廣活動，從防疫期間加強宣導各館防疫措施、邀請各館吉祥物率領大跳洗手舞等系列活動。

台中市文化局指出，推廣活動「518博物館日20館聯合活動：你要去哪裡？」，民眾只要到活動專頁：https：／／reurl.cc／vDQdLl的指定貼文下分享參觀過的博物館相片，並留言下次想參訪的博物館，便有機會參加各館聯合抽獎，獲得來自全國各大博物館的代表文創品。

紀念品包括有台中市纖維工藝博物館提供工藝師品牌「天染工坊」設計製作的藍染口罩套；新北市十三行博物館提供獨家文創「狩獵文具組」；故宮南院則提供「欽定一甲第一名筆袋」等，獎項超過300件，活動只到5月27日，請把握良機。

(中時 )