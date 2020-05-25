摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股25日早盤一度翻黑，所幸在低接買盤進場加持下，終場仍守穩月均線之上。以價量結構觀察，儘管台股三度上攻萬一皆以失敗告終，但整體仍屬強勢整理格局，且萬一的賣壓已有效消化，預期只要成交值溫和放大至1,800億元之上，就將順利攻破萬一關卡。

從匯率角度，雖新台幣匯率22日貶破30元支撐，但資金出走的幅度仍然偏低，加上香港政治風險升溫，部分資金將從港股釋出，轉往與港股同為高殖利率的新興市場，預期台股將是港股資金抽回後的首選。

個股方面，本周納入投資組合的嘉晶，法人資金持續轉入，股價25日再攻漲停板，惟短線乖離偏大，投資人需留意追高風險。

類股方面，多數個股25日皆出現開低走高，顯示下檔仍有低接買盤支撐，選股建議朝向漲勢尚未明顯的低基期族群，包括蘋概股、矽晶圓、功率放大器（PA）等，後續較有機會成為外資轉入的標的。

(工商 )