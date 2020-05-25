倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日呈現上沖下洗格局，終場收在10,871.18點，漲幅0.56％，櫃買指數表現則相對強勢，終場走揚2.46點，漲幅1.71％，以146.61點作收。三大法人方面，外資續賣45.68億元，投信續賣2.39億元，自營商轉買18.67億元，外資於台指期貨市場上同步減碼532口多單，累計淨多單部位為32,721口，心態呈現謹慎中性偏多。

在「華為禁令」及「港版國安法」的風暴底下，大盤短線難免震盪，但投資人也無須過度擔心，因為VIX恐慌指數未出現異常飆升外，新台幣匯率也未有反轉崩跌或資金大舉撤離的跡象，加上政策面及內資大戶偏多心態不變，只要選對趨勢、產業及個股，後市獲利仍舊可期。

類股方面，除華為概念股在整體結構及環境條件尚未獲得明顯改善前，依然不可掉以輕心外，不論是防疫、碳化矽、IC設計、設備等族群皆維持強恆強的走勢，食品、紡織、電子商務、觀光及飯店等個股也受惠7月起振興消費效果有望浮現，25日紛紛跟進補漲。

個股方面，本周納入投資組合的國光生，預期新冠疫苗在今年第三季將進入一期人體臨床試驗，在內資心態積極偏多下，股價25日再度亮燈鎖漲停，後續只要量價不失控，大漲再創新高的機會仍可期待。

(工商 )