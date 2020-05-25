永誠國際投顧分析師李忠興表示，受到港版國安法的影響，台股上周漲幅於22日全部回吐，而25日集中市場還一度下跌超過90點；然而，在櫃買指數再創波段新高的激勵下，大盤收盤上漲60點，高低點相差逾150點。

他指出，中小型股持續受到資金的照應，上市櫃高達69檔亮燈漲停，惟多數股本都不大，所以主控在內資，而主流在中小型，尤其是防疫概念股，呈現強者恆強，但震盪也相當劇烈。個股方面，本周納入投資組合的國光生，美國生技公司新冠病毒疫苗傳喜訊，國光生在台大病毒實驗室進行的疫苗抗體中和試驗已確認有效性，吸引外資及投信積極買超。

若以操作者的角度來說，要在短時間內獲取高報酬，當然須選擇強者恆強的個股來操作，只是一般投資人不敢買強勢股，怕買在高點住套房，其實只要操作別重押單股，即可有效分散風險。投資人不妨先少量試試看買進強勢股，若能適應內資操作的甩轎震盪，也能執行停損或停利的紀律操作，那就往操盤手更進一步了。

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