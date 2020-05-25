逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/25 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，隨著香港緊張情勢升溫、美中間衝突加劇，台股25日一度跌破月線，所幸隨後湧現低接買盤，指數震盪力守月線。個股方面，本周納入投資組合的日馳，技術面轉強，可望延續漲勢。 他表示，短線台股月線未跌破前，維持買黑賣紅策略不變，然一旦失守此重要支撐區，則建議保守因應。大盤持續壓縮整理中，宜掌握類股輪動節奏，短線切勿追高殺低，針對營收及獲利成長性高的族群或個股，仍可偏多布局。 (工商 ) #日馳 #啟發投顧分析師楊基政 #短線 #逐洞賽 #緊張情勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：瑞利、嘉澤、日馳、光鋐、神達 10:012020/05/21 財經 《盤中解析》美助攻 台股重回「萬一」 11:422020/05/21 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:352020/05/21 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:352020/05/21 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:352020/05/21 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:352020/05/21 財經 桂盟、日馳工廠趕工 股漲慶祝 04:102020/05/22 證券．權證 恆生跌5％ 亞股全趴 04:102020/05/23 兩岸要聞 建準 短線漲多拉回 04:102020/05/24 證券．權證 操盤心法－短線高檔整理，從疫情中尋找投資亮點 04:102020/05/25 證券．權證 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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