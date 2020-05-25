啟發投顧分析師楊基政指出，隨著香港緊張情勢升溫、美中間衝突加劇，台股25日一度跌破月線，所幸隨後湧現低接買盤，指數震盪力守月線。個股方面，本周納入投資組合的日馳，技術面轉強，可望延續漲勢。

他表示，短線台股月線未跌破前，維持買黑賣紅策略不變，然一旦失守此重要支撐區，則建議保守因應。大盤持續壓縮整理中，宜掌握類股輪動節奏，短線切勿追高殺低，針對營收及獲利成長性高的族群或個股，仍可偏多布局。

(工商 )