台聚(1304)今(25)日舉辦法人說明會，發言人吳銘宗坦言，第二季營運受到新冠肺炎的衝擊恐較第一季更明顯，惟下半年若疫情可緩解及油價趨於穩定將有利經濟復甦，另一方面，由台聚投資的古雷一貫廠進度，今總經理王克舜也親自說明，台聚預估投入80億元，目前已經投入76億元，符合當初董事會授權範圍，首波投產會落在今年年底。

發言人吳銘宗表示，台聚目前有四套高壓釜式生產線、一套氣相法HDPE、LLDPE生年總產能分別為15萬噸、13萬噸，第一季在新冠肺炎衝擊下，市場需求銳減，春節過後大陸疫情爆發，各地封城致 開工延後，3月大陸疫情趨緩後雖重啟生產，但歐、美、日相繼淪陷，整體貿易經濟表現因生產人員流動受限驟降，加上東奧等賽事延期、品牌關閉實體店面，總計EVA第一季銷售量較2019年減少11%，除此之外，原油/乙烯價格節節下跌，HDPE(高密度聚乙烯)、LLDPE(線性低密度聚乙烯)、LDPE(低密度聚乙烯)的行情也隨之下跌，HDPE第一季銷售量較2019年同期減少2.16%，LLDPE則是以價制量，銷售維持固定客戶，2020年第一季銷售量較2019年同期減少20%，LDPE維持既有客戶為主，請亞聚(1308)代工生產，2020年第一季銷售量較2019年同期減少8%。

台聚第一季營收113.56億元，單季淨利為2.16億元，年減少14.36%，單季每股獲利0.2元。

展望第二季，吳銘宗認為，新冠肺炎比較嚴重的衝擊會是落在第二季，主要是疫情延燒到歐美，恐會相較第一季更為明顯，且今年對於油價預估比較保守，惟下半年若疫情可緩解及油價趨於穩定將有利經濟復甦，上下游開工可逐步提升，預計乙烯供應相對穩定，就各產品線來說，新冠肺炎疫情對全球2020年太陽能裝機量需求的影響，各調研機構看法普遍與2019年相當，預估2020年太陽能級EVA市場需求持平，HDPE在防疫口罩等衛材需求增加，銷售熱度可望延續至第二季。

至於古雷一貫廠進度，王克舜表示，第一季雖然在疫情衝擊下，進展受到影響，加上歐美疫情導致設備交貨遞延，但一切都在控制範圍內，投產時間方面，乙烯預計會在今年12月，至於其他整體廠投廠時間點則會落在2021年8月，初期丙烯原料會採用進口；投資金額上，整體台聚預估投入80億元、亞聚預估投入60億元，目前已經分別投入76億元以及50億元，一切投資按照當初計畫，董會會授權通過。

古雷煉化一貫廠為台方、陸方各持股50%，該一貫廠總投資金額為人民幣303.9億元，主要從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、EVA、環氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)等石化產品之產銷業務，基礎建設工作在今年1月已經完成，目前長週期設備訂購完成率已達100%、次長週期設備訂購完成率已達99%以上，項目總體進展已達六成以上。

(時報資訊)