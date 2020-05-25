友訊(2332)今(25)日董事會刀光劍影，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今現身友訊董事會，但並未順利進入董事會會場，聲明中秀出證交所致函，另外，在5月5日遭友訊董事會遭解任的董事、副董事長李中旺也到現場，兩位獨立董事也將今日狀況行文向證交所及金管會檢舉。

友訊今日召開董事會，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今於聲明中秀出證交所於5月20日函意旨，證交所認定馮忠鵬、鍾祥鳳均仍為友訊之獨立董事，並請獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳出席友訊今(25)日董事會，但兩人並未順利進入董事會會場，且指稱友訊公司並未通知兩位獨立董事今召開董事會一事，故直指該董事會顯屬違法、無效，並行文向證交所及金管會檢舉。

依兩位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今在聲明中秀出證交所在5月20日第1091802375號函，內容指稱「馮忠鵬及鍾祥鳳均仍為友訊公司之獨立董事，且證交所亦請獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳出席友訊公司本次董事會，就討論更改友訊公司109年股東常會日期至6月29日等議案表示同意或反對之明確意見與所持理由」。

另一方面，獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳已先於5月22日以存證信函之方式，明確向友訊公司表示將出席本次董事會之意，並就本次董事會所載討論事項案由一至案由六等議案，均表示反對之明確意見與所持理由。至於友訊公司方面，擬會在晚點針對董事會發出相關說明。

(時報資訊)