響應「新北動健康」政策，崇越科技受託營運台北大學運動中心，取得「新北市長者多元運動場域建置」標案，新北市政府今（25）日上午於運動中心舉行「新北運動大學城」記者會，推廣適合銀髮族的體操運動場域、特色運動及高齡運動科技智慧健身房，並透過專業指導員、台北大學師生挹注資源，打造青銀共享的多元運動場域。

崇越科技整合甲組成棒安永鮮物棒球隊的資源，規劃推廣社區樂齡棒球。（崇越科技提供／廖德修台北傳真）

新北市長侯友宜表示，新北市長者在不到10年間從34萬增至58萬，因此結合醫療、運動，延緩失能的長者照護相當重要，感謝科技產業投入，創造新北市長者運動友善的環境。

崇越科技受託營運台北大學綜合體育館，去年正式開幕。全新場域特別針對長者運動安全加強設計，柱體包覆防撞軟墊、地面鋪設地墊，並添購適合長者的運動器材，如：軟質跳箱、輕量啞鈴、平衡球等健身器材。

還有結合泳池進行水中健走等有氧運動，藉由水的自然浮力降低長者負擔，達到安全、緩和、有效的運動功能。

為推動建立地方特色運動，崇越科技整合旗下甲組成棒安永鮮物棒球隊的資源，規劃推廣社區樂齡棒球，由台北大學運動中心副執行長王宸浩指導，以三峽社區為起點，投入社區長者運動。

此外，崇越科技引進日本「肌能傳導訓練設備」，幫助運動員增加柔軟度、關節活動度與爆發力。該套訓練系統除鈴木一朗、達比修有採用外，於日本當地亦應用於改善行動不便者的身體活動度。

除已建置之重量訓練設施外，崇越科技引進智慧化健身房系統，長者可掃描機台QR CODE，便能取得訓練數據，方便自我檢視運動成果，還可由專業運動指導員規劃合適的運動課表。館內同時設置實境飛輪系統，透過即時投影安排趣味互動競賽，取得時速、里程數等運動數據。

崇越科技董事長賴杉桂表示：「運動是延緩長者進入長照階段的最佳解決方式。」期盼提升新北地區長者運動習慣，透過成立長者特色運動，於社區扎根，帶動長者運動風潮。

(中時 )