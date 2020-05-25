47歲林姓男子涉嫌透過網路自美國訂購進口電子菸油香料、向江姓男子買電子菸油或自行調劑瓶裝電子菸油，單價300元，賣給高雄、嘉義及新竹等客戶，3年多來獲利約千萬元，檢警在2019年期間搜索查獲店子菸油7千多瓶，採樣送驗含有尼古丁及薄荷腦等禁藥成分，兩人否認產品含尼古丁，檢方不採信，依違反《藥事法》起訴。

起訴書指出，林男在104年間曾被查獲調劑販售含尼古丁成分的電子菸，他猶不知悔改，2016年後在美國網站訂購進口添加在電子菸油的香料，並向江男購買已調劑好的電子菸油，或自行調含有尼古丁及薄荷腦成分的電子菸油，每瓶30ml單價賣300元。

台中檢方指揮檢調在至2019年9月間搜索查獲，電子菸油7千多瓶、香料、甘油及丙二醇等原料一批，經抽樣採樣送驗，驗出26個品項共2千多瓶電子菸油含有尼古丁或薄荷腦。

檢調警追出林男將電子菸油產品賣給高雄「大河馬」、嘉義「蒸氣補給站」、新竹1店家或來店購買的客人，至2019年9月間約獲利約千萬元。

林男辯稱，他的香料是從美國進口的、甘油及丙二醇都是化工行購買，不可能含有尼古丁成分，他並沒有私下添加尼古丁。江男則辯稱，他只賣給林男香料，都不含尼古丁，並沒有和林男製造電子菸油或互調原料及成品。

檢方以含尼古丁及薄荷腦成分的電子霧化器補充液都屬於《藥事法》所規定的禁藥，必須經衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證後，才能輸入、販賣或調劑，依違反《藥事法》將林男及江男兩人起訴。

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(中時 )