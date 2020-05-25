新冠肺炎疫情未消弭之際，台中市政府要求所屬單位做好區隔、分流，以降低傳染風險，台中市警局霧峰分局偵查隊發揮巧思，將冰冷的壓克力隔板，化身為有溫度的藝廊，防疫分艙分流外，也讓員警如同置身藝廊辦公。
中市警局霧峰分局偵查隊，落實防疫「分艙分流」，將辦公區區分為員警辦公區及民眾洽公區，降低室內群聚感染風險，此為分艙，另依民眾申辦業務性質，帶往不同洽公區，民眾必須戴口罩，於入口處量測體溫、實名登記、消毒雙手後，由專人引導至洽公區，此為分流。
特別的是，偵查隊使用霧峰警友辦事處警友顧問嘉洋食品公司董事長林碧鋒捐贈的壓克力版，並不是單純的做成隔板，還特別組合成透明的壓克力櫃，並擺放員警自行帶來的珍藏藝品、綠色植栽等，讓嚴肅的偵查場合，除有效防疫隔離外，還美化了環境，讓員警如同在藝廊內上班。
霧峰分局提醒大家力行「防疫新生活運動」，保持社交距離(如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座)；落實個人衛生防護(如戴口罩、量測體溫、勤洗手)，一起「手住疫情，守護台灣」。
(中時 )
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