台南市政府文化局社造計畫今年首度開放個人提案申請，共核定12案、267萬元補助款，文化局25日也邀請眾人現身說法、分享經驗，並在入選者之一的「地利小食」享用在地農產入菜的料理。（莊曜聰攝）

地方創生有新契機，南市府文化局在2020年的社造計畫中，突破以往為社區組織為單位的限制，首次徵選個人提案，104件中有12件是個人申請，關注議題範圍橫跨共享經濟、青銀互助、農村教育紮根等多領域，每案可獲得5到50萬元的補助，未來不用再侷限於社區組織或固定區域，也能以自身專業及對土地、人群熱情，從事社造工作。

以往社造計畫需透過區公所、社區組織、基金會、大專院校或各級學校等「團體」申請，為讓更多有志從事社造，卻可能缺少人脈、資源的青年投入，因此首度開放個人計畫申請，希望從地方出發，但不侷限在地的創意思維能夠得到資源挹注。

南市府文化局指出，今年通過申請的104件計畫中，有12件是個人提報，場域遍及台南西北的鹽水、新營、東山、官田、六甲、柳營、學甲、將軍，以及原市區的安平、中西等處，牽涉領域廣泛。

青年申請社造的提案中有的關注地方議題，例如將軍區蔡仕霖「地利小食」的「工」共空間、官田區羅婉慈的「村落時間交換所」藝農深耕計畫、鹽水區高正浩的「竹仔腳粉鳥笭聚落計畫」鴿舍博物館、東山區青農林紹俸的東山龍眼土窯烘焙文化推動傳承、新營區莊欣怡的「輕盈聚樂部」，以回收物藝術創作串聯年輕創作者與在地長輩互動。

另外學甲區的陳胤丰以「鼎農村」試驗教育基地持續扎根鄉土文化教育與在地認同、安平區盧靖穎的「漁光島旭日再昇」、成大建築系所學生王羿霖、張芷寧在六甲區、官田區推動「癒樹林鳳」、「青銀共創」關懷陪伴計畫；六甲區陳貞慧的「六甲樂說人」、中西區徐婉禎的「慢活城市」、柳營區張彥凱的「遊王再起」，陪伴學子從在地遊王公信仰文史調查出發。

(中時 )