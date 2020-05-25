南投縣政府推動地方產業創新，今年向經濟部爭取經費及自行匡列預算，總計775萬多元的地方產業創新研發推動補助經費，每案補助金額最高100萬元，有意申請的業者，請於6月12日前備妥資料申辦。

南投縣鼓勵縣內中小企業加強技術創新研發、協助產業經濟布局，擬定「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）；建設處表示，為鼓勵新創事業發展與鼓勵青年返鄉，將申請資格放寬為公司成立1年以上，即可出具推薦函提出申請；而且，比照中企處認定標準，新創或青創事業還可列為加分項目。

創新計畫補助對象為設籍南投縣之的中小型企業，具有地方特色的農業科技產業、食品生技產業、觀光休憩產業、綠能工業產業、生活用品產業、文創產業及精密機械產業等創新研發產業為主。申請者所提計畫的技術或產品指標，應具有創新性或能提高廠商技術水準，包含理論分析與模擬、設計、研發及應用產品、服務行銷等；或符合節約資源與能源及增進環保與工業安全，有助於促進產業永續發展或綠色清潔生產概念之新技術、產品。

有意申請的廠商，請於6月12日前備妥申請文件函送至縣府SBIR計畫辦公室（南投縣南投市文獻路2號B316室）辦理審查。申請文件及相關說明請至縣府網站首頁點選「SBIR專區」下載，如有任何諮詢服務需求與意見，請電洽（049）2345648南投縣政府SBIR計畫辦公室，或（049）2222120南投縣工商發展投資策進會。＃地方產業 ＃創新 ＃研發

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