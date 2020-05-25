女子「小芙」與梁姓男子疑發生強制性交糾紛，「小芙」男友王姓男子得知趕往處理，見梁男與女友同車，持木棍怒砸車窗，並將梁男拉出來毆打。經梁男報案控告王男涉毀損、傷害，並恐嚇他拿500萬元處理，否則要開槍殺全家。台中地院認為恐嚇取財未遂部分證據不足，依毀損及傷害等罪判王男徒刑6月，得易科罰金，仍可上訴。

「小芙」與梁男在2018年9月18日凌晨2時許相約見面，梁男將「小芙」載回家兩人疑發生強制性交爭執糾紛，王男經「小芙」告知前往處理，在凌晨4時許抵達梁男住處，見梁男開車載「小芙」要離開，怒持木棒砸車窗，又將梁男拉出車外毆打。

案經梁男向警方報案指控，他另遭王男恫嚇，開車到王男租屋處，王男還恐嚇他要拿出500萬元來處理紛爭，否則要開槍打死他全家，他打電話向父親求援，雙方到派出所談判。

王男則否認恐嚇取財未遂，並供稱，從未說過「要開槍」及「不拿500萬元就無法解決」等語，只是質問梁男為何要對他女友做親密性交舉動。他本來要直接報警處理，是梁男要求能私了。

「小芙」及在場證人作證指出，梁男說要私下解決，王男並沒有說要開槍恐嚇等語。法官勘驗梁男車輛行車紀錄器，追查出王男曾將車子開到當舖或車行，宣稱與梁男有金錢糾葛，準備以車抵債，但並無證據可證明王男涉恐嚇取財未遂，認定恐嚇取財未遂部分罪證不足。

(中時 )