晶技(3042)自結前4月每股稅前盈餘1.38元，儘管下半年因疫情致使產業變數較多，但2520以下型號小型化產品依舊供不應求，目前相關產品佔晶技營收達50%，若客戶新機如期上市，晶技第3季營運不看淡，投信今天轉賣為買，回補晶技逾1400張，外資亦買超希華(2484)，兩家公司股價聯袂收高。

2520以下小型化石英元件產品自去年下半年開始供給吃緊，且晶技大陸廠復工順利，讓晶技前4月業績未受新冠肺炎疫情太多，自結4月合併營收8.65億元，月增5.3%，年增42.6%，稅前盈餘歸屬於母公司業主為1.25億元，月減6%，年增203.2%，每股稅前盈餘0.4元；前4月合併營收30.16億元，年增35.3%，稅前盈餘歸屬於母公司業主為4.28億元，年增226.8%，每股稅前盈餘1.38元。由於PC、IoT、網通及手機需求面相當強，晶技預估第2季業績有機會優於第1季。

另外，希華第1季稅後盈餘3751萬元，年成長20%，前4月合併營收為7.47億元，年成長1.8%。

受到華為新禁令等利空影響，晶技近日遭外資及投信賣超，不過今天外資雖然持續賣超，投信及自營商已見回補買超，希華亦有外資回補，激勵兩家公司股價收高。

(時報資訊)