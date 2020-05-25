台中近10年房價暴漲1倍，其中南屯區更是突破每坪30萬的大關。市議員陳文政表示，過去20年來國人共同經歷SARS、金融海嘯與新冠肺炎的衝擊，前兩次都發生了「房價短期下跌後長期飆漲」，主要原因除中央低利率政策外；他認為投資客人為哄抬情形太過嚴重。

地方稅務局長沈政安表示，課稅的政策有許多不同考量，加上囤房及房價高的成因很多，以目前少數實施高於法定最低稅率的縣市來看，暫無足夠證據證實可有減少囤房及抑制房價的顯著效果。

陳文政指出，但台中地方房屋稅卻長期定在中央的樓地板1.5％，他質疑此稅制讓台中成為炒房囤房的溫床，籲市府增加非自住房屋稅，同時調低自住及公益出租等稅率，遏止人為哄抬的亂象，還給年輕人一個更公平的環境。

陳文政表示，2003年SARS、2008年金融風暴後，房價都出現短期下跌後長期飆漲的現象，他拿出媒體2018年整理的數據，指出台中市的房價10年間漲幅竟然超過1倍；其中南屯的平均房價更從每坪12萬上漲至30萬。

陳文政說，除從2.53％降到0.94％的房貸利率外，地方政府長年來「凍漲」非自住房屋稅率也是推手之一。財政部房屋稅條例針對非自住稅率明明是.5％~3.6％，但台中多年都凍漲在1.5％樓地板，面對高空屋率與房價飆漲並存的怪象，市府卻遲遲不調升房屋稅，對年輕世代相當不公。

陳文政表示，坊間已有傳聞，許多投資客將趁著疫情造就的低利環境將大舉「獵屋囤房」，他憂慮人為哄抬的加劇恐再造成一波失速上漲，租金行情也將連動提高，屆時年輕人恐怕連租都租不起。

陳文政說，自己是「反囤房」，不是「反開發」，全台灣各縣市無論藍綠執政，哪個縣市不重劃、不造鎮？既然房價的上漲是城市進步的一種必然，稅制訂定就應該扮演弭平社會差距的角色，而不是袖手旁觀，甚至推波助瀾。

他比較其他縣市，表示台北、宜蘭都將持有多戶的房屋稅提升到最高的3.6％，同時台北透過稅基折抵，降低自住以及公益出租的房屋稅率；台中應該也要以房屋稅率遏止囤房歪風，並針對自住及釋出空間公益出租者降稅，才是實質為市民輕稅，並撕掉「藍營執政=炒地皮」的刻板標籤，讓年輕世代感受到台中是一個更公平的城市。

地稅局說，財政部目前規定持有全國3戶以下且無出租、營業使用的房屋，視為自住使用，超過3戶即視為非自住使用。台中考量民眾租稅負擔及維持經濟動能，目前自住住家稅率為1.2％，非自住住家稅率為1.5 ％，已適度提高非自住住家用的房屋稅持有成本。另為適度反映建築成本，已自107年7月1日起調高房屋標準單價，提高房屋持有租稅成本，已有抑制囤房效果。

地稅局表示，台中對於興辦社會住宅或公益出租的房屋，率全國之先通過「台中市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」，減徵20％房屋稅，除了鼓勵社會公益，也有助於釋出空屋、減少囤房。

(中時 )