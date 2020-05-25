紛擾4年的大同（2371）公司經營權保衛戰，6/30股東會將全面改選董事。本屆提名董事候選人，包括公司派與市場派共19人。目前公司派主攻「中資」議題及擅用主場優勢，一旦險勝的話，期許經營團隊有所改革，引進沒有包袱的專業經理人，大刀闊斧的革新，方為股東們之福。

由於《公司法》修法後，董事會對於提名名單已無實質審查權，通常公司派避免被法院裁定選舉無效，多會通過全數名單。

大同今年股東會改選董事席次共9席，其中6席為一般董事，3席為獨立董事。5/20董事會中，全數通過公司派提名的9席董事，以及市場派提名的10席董事，呈現共19人董事候選人參選爆炸之勢。

據悉，大同前董事長林蔚山涉及掏空疑雲而判刑定讞入獄前，曾詢問兆紳管理顧問董事長劉兆生相關看法。

劉兆生表示，由於多年來大同集團績效不彰，子公司華映與綠能也相繼破產，市場派若以「經營績效」與「公司治理」訴求，爭取股東青睞，確實有許多施展空間。

市場派曾於2019年8月18日，以羅德、競殿、三雅三家投資公司向經濟部申請全面改選董事，於2020年4月27日遭經濟部駁回。

另在2019年又以欣同公司於11月22日向高院提出定暫時狀態假處分，並以新台幣1000萬供擔保，禁止公司派林郭文艷等8名董事與獨董行使職權，也已於2020年2月27日遭台北地院裁定駁回。

劉兆生分析說，只要曾參與經營權攻防或訴訟經驗者皆知道，董監事改選前一年內發動的改選案，不論採用公司法220條由監察人召集或公司法173條持股一年以上3%少數股東召集，遭法院裁定駁回與經濟部駁回機率，幾乎100%，這便是主場優勢。

劉兆生表示，市場派王光祥等人又無法確實展現公司法173條之1，持股3個月的過半股東召集的實力；若以目前雙方的策略與法律攻防來看，公司派仍居上風，這也就是其一再強調的善用主場優勢。

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(中時電子報)