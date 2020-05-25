林良齊／台北報導

勵馨基金會長期的服務對象不少因家庭暴力、性侵或疏忽照顧等原因，被迫離家安置或自立生活，面臨申請繁瑣、條件與門檻重重的紓困申請過程，卻往往成為首批被社會福利系統排除在外的求助者，呼籲政府能重新調整現行的急難救助政策，包括延長「安心即時上工計畫」工作期間、擴大辦理「急難紓困救助實施方案」、弱勢婦女兒少紓困申請要件與家戶所得鬆綁、並新增「緊急租金補貼」規定。

勵馨社工諮商處處長李玉華表示，雖然政府提供很多紓困方案，但實際上有很多受暴婦幼，要拿到這些資源還是遇到很多困難，除了年齡、身分的限制、同家戶不能同步申請以外，她更點出補助申請相互排斥的困境，如只要是弱勢兒童或身障的服務對象，政府會每月加發1500元的生活津貼，但當至區公所申請急難紓困時，承辦人卻說，申請急難紓困，會影響中低收入戶資格。

急難紓困方案祭出月餘，全國審核率未過半，許多人苦等紓困資源卻遲遲拿不到，但更多的是連紓困門檻都難以跨過的弱勢婦女兒少。自由接案的小棋（化名）在紓困方案出來的隔一天就到區公所辦理，但中央、地方政府申請資格和條件不同調、互推皮球，使其仍未獲得任何一筆紓困補助，原因正是現行以家戶所得為紓困申請，勵馨服務的弱勢婦女兒少許多因遭受家暴、性侵、性剝削，長期沒有與家人連絡，但戶籍仍與父母或親屬登記在一起，使她們被社會安全網漏接。

勵馨基金會呼籲，各級政府應正視弱勢婦女兒少現下所遭遇的經濟與就業困難，並呼籲中央政府應擴大辦理「急難紓困救助實施方案」；針對經濟或社會弱勢身分而生計困難者，得請領1至3萬元，並從單次請領改為可按月重複請領，且每案最多以6個月為上限；同時也建議延長「安心即時上工計畫」的工作期間至1年，尤其為社會或經濟弱勢者延長至3年時間。

勵馨基金會今天也宣布，林口物資中心擴大服務對象族群，有需要的弱勢民眾可於8月底前憑藉社福機構或里長提供的證明文件，即可向物資中心申請食品類、及民生用品等物資。勵馨也邀請各界友善企業、雇主與愛心民眾，提供彈性的工作環境與條件，或者捐贈民生必需物資，陪伴弱勢婦女兒少度過疫情後的艱難時刻。

(中時 )