高雄市新興高中國中部學生吳佳晉，因早產導致視神經萎縮，雙眼失去視力，但她不畏老天爺給她的考驗，自幼開始學樂器，雖然因失明學習上遇到重重困難，仍憑著自己對音樂的熱忱與努力，考上心中第一志願新興音樂班，她的故事令人動容，也榮獲今年的總統教育獎。

吳佳晉雖然看不見，但從6歲就立志跟著姐姐學音樂，希望學得一技之長。對於一般人而言，一邊看樂譜一邊彈奏樂器已相當吃力，何況是從小失明對五線譜毫無概念的吳佳晉，雖然吳佳晉的音樂之路卻布滿荊棘，但她並沒有輕言放棄，反而用盡辦法克服，如今她已經能用多種樂器，完整彈奏一首又一首美妙的歌曲。

吳佳晉表示，因為看不見，學習的過程中常遭遇瓶頸，練鋼琴指法錯誤、速度不夠；小提琴弓法、把位誤差真的令她相當吃力，但她從未想過放棄音樂夢，她深信只要加倍努力多花時間練習，一定可以克服一切，雖然看不到，但她要當所有盲人的驕傲及典範。

新興高中老師李穎慧表示，吳佳晉永不放棄、不向命運低頭的個性令她相當感動，此外，她還是個十分貼心的孩子，她不喜歡麻煩別人，更不喜歡別人把她當盲人看待，她把自己當成平常人，甚至比其他同學更加獨立，無論在學業或音樂領域，都不須老師擔心，時常讓老師們忘卻班上有一位盲生，而她的成熟懂事，也讓大家既心疼又佩服。

一路走來如此艱辛，但吳佳晉沒有任何抱怨，反而相當感謝父母一路耐心陪伴，並在她最有興趣的音樂領域全力栽培，她也感謝學校老師及同學在她最無助時，願意傾聽她的內心話，吳佳晉認為，可以獲得總統教育獎並非她一個人的功勞，她想將這個喜悅與大家分享。

(中時 )