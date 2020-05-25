大陸第一架專為高空作戰而設計的無人直升機AR500C最近完成首飛，預計將把這型直升機，計劃在部署在印度邊界。

防衛世界(DefenseWorld)報導，由中航工業（AVIC）開發的AR500C無人直升機，在週三於江西省鄱陽市的完成首次飛行，並在其中進行了盤旋、水平飛行和垂直升空的測試。

中航工業稱，AR500C最大速度為每小時170公里，最大起飛重量為500公斤。具有高原自動飛行能力，可以在海拔5,000公尺處起飛，而最高飛行高度達到6,700公尺。飛行時間可達到5個小時。

Footage, first flight of AR500C highland UAV, designed for recon, electronic-recon and comm-relay. https://t.co/srMZ4uKaec pic.twitter.com/ZbatUHTk3e — dafeng cao (@dafengcao) May 22, 2020

根據中航工業的一份聲明，AR500C其主要任務是偵察和通信中繼，但是當配備其他設備時，它還可以進行電子攻擊、目標指示與火力打擊，也有一定程度的貨物運輸，在必要時，能加裝儀器，做為核輻射和化學污染偵察之用。

報導稱，最近中印邊境緊張局勢加劇， AR500C的試飛，剛好可以對應。將來AR500C可為邊境防衛部隊加強了觀測與偵察能量，並及時採取了必要措施。

(中時電子報)