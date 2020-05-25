基隆推動包租代管，並首創「社會住宅單一窗口」提供一站式服務。（許家寧攝）

基隆包租代管已媒合20幾戶，提供房東與租客多項補助優惠。（許家寧攝）

基隆市府整合包租代管等計畫，並首創「社會住宅單一窗口」，25日在市府一樓櫃台開辦，提供民眾一站式服務，市長林右昌表示，今年預計辦理600戶，目前已有20幾戶完成媒合，除房東可享多項優惠補貼，弱勢戶租金最低可到市價5折。

內政部次長花敬群和林右昌下午前往市府服務中心7號櫃台了解申辦流程，花敬群說，房東可以透過包租代管平台，輕鬆出租空屋又節稅，還有每年最高1萬元修繕補助，保險補助每年最高3500元，3年免服務費等好康，「房東要做的只有收租。」

「手頭有厝，半暝要來參加」，林右昌說，包租代管由中央全額補助1.1億餘元，為有史以來對基隆補助最大的一筆金額，今年預計推動600戶，一般租客可享市價8至9折，弱勢戶可達5至7折的租金優惠，呼籲市民把握千載難逢的良機。

林右昌說，基隆住宅租金補貼，從2013年只有463戶、1100多萬元經費，今年提高至4900多萬元，無論房東或租客，都是好處多多，除了房東修繕補助、保險及稅金減免，像是地價稅比照自用住宅年省8000，租金1萬元以下還免所得稅。

都發處指出，基隆市包租代管計畫預計辦理600戶，媒合房客以年滿20歲設籍於基隆市，或在基隆市就學、就業民眾為對象，市府也優先協助一般租屋市場上較難尋覓物件的族群，並主動將弱勢戶比例提高至6成，預計將有360戶受惠。

(中時 )