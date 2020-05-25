根基（2546）25日取得嘉義市鐵路高架化標案，金額53.4億元，在建工程合約金額近4百億元，達近5年新高；不過，由於預拌混凝土等營造成本的增加，市場預期，根基今年的營收應可維持在百億元以上，但因成本提升，獲利成長動能受挑戰。

根基今年1～3月合併營收27.72億元，年成長1.48％；第一季稅後淨利8,642萬元，年衰退24.77％，EPS 0.82元。

昨日根基取得的嘉義市鐵路高架化標案，施工期間達6年；目前根基手中在建工程合約中，以住宅工程金額占5成最高，土木工程及其他工程則各占25％。

由於今年營造原料中的砂石、預拌混凝土等價格，至少都比去年上漲10％以上，因此，根基今年第一季的營業毛利率6.75％，比去年同期下滑近0.5個百分點。

在營造成本增加下，法人認為，根基今年的營收在在建工程合約金額增加下，應仍可維持在百億元以上，但因營造成本、營業費用增加，獲利能力將比去年更具挑戰。

(工商 )