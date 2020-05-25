大陸互聯網龍頭企業騰訊控股加速海外布局的步伐。綜合外媒報導，騰訊欲收購日本遊戲開發商Marvelous的兩成股權，總代價約達70億日圓。交易若完成後，騰訊將成為Marvelous最大股東。

報導稱，Marvelous發聲明指，騰訊將斥資約70億日圓收購Marvelous的股票。Marvelous將以每股576日圓向騰訊出售862萬股新股，同時，Marvelous股東Amuse Capital和Nakayama Hayao將分別向騰訊以相同的價格出售283萬股和70.86萬股。

Ace Research Institute分析師表示，騰訊投資的原因可能是希望從日本公司學習如何製作主機遊戲，這是中國科技公司遊戲業務的最新領域之一。同時，這項投資將協助Marvelous渡過全球經濟低迷時期，並將更多的日本知名產品發布到西方市場。

Marvelous旗下熱門遊戲包括「牧場物語」（Story of Seasons）及「機甲戰魔」（Deamon X Machina）。

(工商 )