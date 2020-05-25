畢業證書大家都有，但你有看過木製帆船畢業證書嗎？高雄汕尾國小為了讓畢業生有一張最獨一無二的畢業證書，25日校方與12名畢業生共同打造專屬木製「守護海洋、夢想啟航」畢業證書，期許畢業生在未來之路揚帆乘風破浪；面對迷惑可以掌舵勇往直前。

汕尾國小位處於汕尾漁港旁，擁有天然純真的學習環境，也因地緣關係，校方用心推動海洋教育，更為學生們精心設計一系列的畢業活動，上個月從屏東大鵬灣出發，畢業生駕重帆挑戰橫跨3縣市的百里航行，作為難忘的畢業旅行，25日則是帶領畢業生們利用漁港旁的漂流木，發揮創意與巧思讓孩子DIY製作自己專屬的木製帆船畢業證書。

畢業生龔恩潔表示，嘗試過許多失敗的經驗後，大家齊心合力完成了木製專屬畢業證書，雖然有汗水與疲憊，但是我們都樂在其中，享受過程。所有的畢業生們滿心期待6月畢業典禮的到來，屆時上台領取有校長親自簽名且專屬的畢業證書，並大聲炫耀「我們的畢業證書不一樣。」

「過程才是最美好的回憶！」汕尾國小教務主任許明慈表示，這次的木製專屬畢業證書，不只是單純讓學生做出一艘帆船模型的畢業證書，更是要讓孩子體會木工在製作過程中觀察、思考及解決問題的辛苦。她認為，過程雖然辛苦疲憊，但學習與成長的點滴，卻是在國小階段最甜美與難忘的回憶。

汕尾國小校長曾博建表示，看著老師說明及示範時輕鬆自在的模樣，心想還好沒那麼困難，畢業生應該可以很快就可以完成作品。事實不然，實作之後發現並不容易，光是要將木製帆布打薄拋光就耗費許多時間。而製作的過程中同時也培養孩子細心、耐心及思考的能力。

(中時 )