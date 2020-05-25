受到兩岸微妙關係影響，上市公司經營權也相當注重金融秩序與國家安全，大同（2371）市場派王光祥陣營，若透過正式買股管道大方展現實力，後續再依公司法173條之1，持股3個月的過半股東召集，進而取得經營權，爭議將減到最低。

目前大同的公司派強打市場派涉及非法中資色彩，為主要攻防策略。由於金管會、投審會、國安局等主管機關，對於中資入主台資企業，有嚴密的審查機制。公司派現已將疑似非法中資相關資料，呈報經濟部與金管會，並向法院針對就涉及中資疑雲的股東，提起股東權不存在之訴。

2019年初金管會對大陸地產商任國龍，非法透過人頭帳戶取得大同持股18%進行第三次裁罰並限時出清；而三圓建設董事長王光祥透過三圓青島向任國龍借款人民幣6.9億元，並透過旗下羅德、競殿、三雅持續買進大同持股，兩者之間時間上的巧合，令人疑竇，同時也成為公司派攻防的施力點。

兆紳管理顧問董事長劉兆生表示，以目前市場派集結股權約為48%來看，其中可能有爭議的持股，包括群益金鼎託管的8.82%，與匯豐銀行託管的5.86%，以及台商鄭文逸持股，三者合計超過20%。

公司派已向法院針對涉及中資疑雲股東，提起股東權不存在之訴，若順利取得裁定，預計股東會當天，將針對疑似非法中資股東的投票權，予以限制，而將市場派部分總票數剔除，雙方後續將於法院遞狀，再分別以定暫時狀態假處分主張股東會無效、股東會決議無效、禁止行使董事職權等精彩攻防。

若將當天的可能結果分析，以2017年股東會出席率89.58%預測，今年出席率將提高至92%，分別為林郭文艷陣營的44%，對上王光祥陣營的48%。但若扣除當天公司派預計採取的策略與配票得宜，預計公司派有望取得6-7席的多數決，繼續主導董事會運作。

劉兆生表示，「經營績效」與「公司治理」本就是檢視公司經營團隊的成果與對股東負責任的表現，在股東權投票等值設計上，股東本就可以用選票於3年一次的董事改選，表達自己的意見。

林氏家族經營大同集團確有值得深切檢討的地方，但市場派以假處分意圖使董事會停擺，卻是罔顧多數小股東與員工的權益。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)