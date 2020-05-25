美國路易斯安那州的有一棟豪宅要免費贈送給任何敢去住的人，原因是不少住過的房客表示有「鬧鬼」現象，就連前屋主的家屬也透露90歲的曾祖母靈魂在屋內遊蕩，甚至連見鬼達人都認證這是一棟「鬼屋」。

根據英國《每日郵報》報導，美國一家房地產公司的共同所有人希薇亞（SylviaMcLain），3月時在臉書貼出這棟房屋的照片，她表示這棟房子建於1920年代末至1930年代初，希薇亞的公司決定將這棟房屋贈予願意將房子搬離這塊土地並對進行修復的人。

希薇亞3月時在臉書貼出這棟房屋的照片。（圖／Fb）

貼文一出後，有數百位民眾表示有意願購屋，不過當地居民、前房客和前住戶都透露，這棟房子鬧鬼，一位名叫吉普賽（Gypsy Dawn）的網友表示，自己是這棟房子的最後一位住客，她表示「如果你不喜歡與靈魂交流，那麼祂們大聲說話的聲音，也會令人感到不安」。

另外，前住戶道恩（Dawn Vallot DeClout）表示，她和家人直到1980年代前，都住在這棟豪宅內，不過她表示，自己的曾祖母愛黛兒（Adele）的靈魂，一直在屋內遊蕩！

道恩表示，愛黛兒1967年以90歲的高齡去世，但家人認為她的靈魂一直在家中，道恩表示「當我們在爐子上放東西時，我們經常聽到她在晃動鍋子的聲音」、「你可以聽到有人撿起鍋蓋，但廚房裡沒人」。鬼豪宅的消息曝光後，也引起一對見鬼達人的關注。

路易斯安那州詭豪宅獲見鬼達人夫妻檔認證！（圖／FB）

辛蒂和葛雷格這對夫妻檔，在「見鬼」這方面已有20年經驗，不過他們事後接受英國《太陽報》訪問時卻稱，這鬼屋和曾經搬上大螢幕的阿米提維爾事件（Amityville Horror）一樣恐怖！

根據報導，這對夫妻檔拿著攝影機進入屋內拍攝，先是聽到屋內走廊傳出呼喚聲響，當下他們對屋內提問，若是有鬼魂的存在請給答覆，影片中當下見到一道房門忽然開啟，甚至聽到「道歉」聲響！這對夫妻當下感到毛骨悚然！

不過為了證實非巧合，這對夫妻甚至在屋內待了一晚，不過辛蒂表示，當晚攝影機備妥的5顆備用電池，電力一瞬間就被耗光，眼看苗頭不對，這對夫妻當下又提問，是否屋內的「好兄弟們」不希望他們留在屋內，當下只見屋內的燈光呼明忽暗，不信邪的他們甚至來到愛黛兒身前的房間，讓他們驚訝的是，房內居然有一個人形黑影，接著不時傳出刮牆壁的尖銳聲響、咆哮，甚至還可以聞到類似尿騷味，眼看情況不對，這對夫妻最後趕緊撤離，大嘆這棟鬼豪宅真的「不單純」。

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(中時電子報)