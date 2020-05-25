花蓮林管處獲文化部補助500萬整修，串聯美崙溪畔日式建築群，活化歷史場景。（許家寧攝）

花蓮縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，位於美崙溪出海口，見證日據時期花蓮百年林業開發史，花蓮林管處獲文化部補助500萬元，進行修復再利用規畫設計，預計串聯松園別館、將軍府等溪畔日式建築群，活化整體歷史場景。

建於1919年的花蓮港山林事業所，前身為日據時期台灣總督府殖產局的東部出張所，主要負責花蓮港廳與台東廳造林工作，光復後仍延續木材事業，廳舍直到1970年裁撤後成為閒置空間，包括菁華街附近的菁華林苑等宿舍群由林務局管理。

花蓮林管處指出，花蓮市美崙溪畔周邊保有多棟日式建築群，在台科大完成修復與再利用調查報告後，林務局獲文化部補助500萬進行規畫設計，目前已召開社區座談會，決議拆除部分圍籬，改採穿透式設計，讓居民能親近使用歷史古蹟建築。

預計最晚明年將可展開修復工程，總預算估需約5000元，其中花蓮港山林事業所將規畫為林業主題展示館及多功能空間，周邊大面積的庭院、景觀優美，則可配合林業主題設置外部展示，並不定期舉辦活動、設置小農友善農作市集及森林市集。

菁華林苑及菁華街舊宿舍，將販售在地農特產品、文創商品及簡易餐飲空間；縣議員魏嘉彥則期待整修後，可串聯松園別館、將軍府等，豐富地方整體歷史場景，並規畫古蹟文化巡禮等遊程，結合林業史與在地歷史文化脈絡，發展觀光價值。

(中時 )