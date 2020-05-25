大陸流行疫情又新增A型流感（H9N2）病例！疾管署今天宣布，除原已列為新型A型流感旅遊疫情建議第二級警示（Alert）的福建省外，即日起山東省也提升至第二級警示；因5月9日及13日又各通報1例的H9N2流感病例。

世界衛生組織（WHO）5月23日公布中國5月9日及13日各通報1例H9N2流感病例，分別為山東省威海市6歲男童，於4月28日發病；另1例為福建省廈門市10個月大男嬰，於5月4日發病。這2個案症狀輕微，接受治療後，目前均已康復，發病前皆曾有家禽或活禽市場暴露史。

疾病管制署副署長人莊人祥表示，根據世衛公布後，除早已列為新型Ａ型流感旅遊疫情建議第二級警示的福建省外，即日起也將大陸等地（含山東）等10省份提升至第二級警示。

莊人祥表示，大陸（含香港）自去年10月迄今累計7例H9N2病例，分布於安徽、福建、廣東、湖南、山東及香港等地。確診的患者均有家禽或活禽市場暴露史。

莊人祥呼籲民眾若近期因商務活動等，需前往大陸時應落實「5要6不」原則。5要分別為：要熟食、勤洗手、有症狀快就醫、與禽類長期接觸者需施打流感疫苗，與維持均衡飲食。6不部分則是：不生食、不走私、不接觸、不野放、不混居，及不前往空氣不流通的人潮擁擠場所。

(中時 )