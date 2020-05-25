彰化二水場堆放無機性汙泥上萬噸，為防二次汙染責成蓋帆布。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化二水場堆放無機性汙泥上萬噸，為防二次汙染責成蓋帆布，並堆置砂包截流。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化地檢署上個月追出某公司在彰化和台中、苗栗等設置乙級事業廢棄物處理場，未依許可，堆放無機性汙泥，在彰化二水場址就達1萬1550餘公噸，棄置點還有溪州、芳苑、芬園和花壇等，地方擔憂是否造成二次汙染，何時清走汙泥？環保局指出，目前監測未超標。

彰化縣環保局指出，揪出這起汙泥棄置案是接獲檢舉派員稽查後，主動報請彰化地檢署偵辦。經檢察官調度、長期蒐證、監控、擴大偵辦後起訴，起訴書指出業者未依照許可內容收受無機性汙泥等廢棄物，以販賣之名交由相關營造、砂石業者，堆置數量高達14萬公噸。

議員吳韋達質疑，不僅堆放在二水的場址有1萬1550多公噸，根據地檢署起訴資料，棄置點還包含溪州、芳苑的一般農牧用地，彰化芬園和花壇銀行山的保育地，都在生活環境的周遭；尤其，芬園長期引用地下水，恐造成二次汙染！這麼大量汙泥何時能清走？

彰化縣環保局表示，該營造公司租用二水鄉場址堆置廢棄物案，採樣檢測廢棄物重金屬尚未超過管制標準、土壤及地下水汙染調查亦未超過監測標準。已責成堆置之廢棄物進行塑膠帆布覆蓋，另在廢汙水易外流之處堆置砂包截流，減少汙染環境之虞慮。

環保局長江培根表示，等法院開庭後認無證據保全必要後，將依法責令相關被告儘速清除。至於彰縣的其餘地點，已經掩埋，亦將持續對地下水質等進行監控。

(中時 )