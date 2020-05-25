有「賭王」之稱的澳門娛樂賭博公司創辦人何鴻燊今日傳出病危消息，香港媒體引述消息人士稱何鴻燊健康情況不樂觀，醫院已通知家人到醫院留守。不過何鴻燊的女兒何超瓊回覆媒體詢問時表示「絕無此事」；另一女兒何超儀則稱父親「健康狀況良好」。

據《東網》報導，香港媒體傳出何鴻焱病危，家人已接到通知趕往醫院守候。不過何鴻燊的兩位女兒分別對媒體表示，病危的說法「絕無此事」，其父親何鴻焱「健康狀況」良好。

《香港經濟日報》指出，現年98歲的何鴻燊自2009年跌倒後，改坐輪椅出入，並長期在養和醫院休養，幾房子女都會輪流前往探望。

報導說，今年初何鴻燊也曾傳出病危消息，廣東政協會議12屆委員會第3次會議年初舉行時，有指廣東政協及廣東省委統戰部正對何鴻燊家人表示慰問。

(中時電子報)