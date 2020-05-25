中國人民代表大會研擬審議香港國安法，以及美國商務部宣布將新增33家陸企及機構加入經濟制裁黑名單，市場擔心中美衝突升高，避險情緒再起，外資連續三周賣出，根據彭博統計外資資金流向，5月18日至5月22日，新興亞股除印尼外，全數遭到賣超，台股受到中美博弈影響大，流出13億美元最多。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美衝突情勢短期難解，本周台股將維持區間震盪，建議透過選股，鎖定長期趨勢布局。雖然歐美各國不少區域初步解封，但中國、南韓都有爆發第二波感染跡象，顯見疫情高峰期或許已過，但短期間內不會根絕，因此防疫類股後市可期。

其中，周俊宏指出，由於台灣已連42天無本土案例，政府擬鬆綁口罩出口，對照西方國家目前對戴口罩觀感正逐漸改變，未來口罩需求可能持續暢旺，帶動相關類股展望。

另一方面，雖然歐美逐步解封，但在家工作趨勢卻愈加鮮明，周俊宏舉矽谷科技公司為例，臉書執行長佐柏格（Mark Zuckerberg）於上周宣布，在接下來的5～10年間，要讓近五成員工永久在家上班。

推特則已經允許部分員工可永久在家上班，而科技公司間競爭人才激烈，有臉書、推特帶頭，其它大公司很可能群起效尤。他認為，伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

根據中國汽車工業協會統計數據，中國車市逐步回溫，4月份的銷售數據比3月增加39.8％，周俊宏認為，車市銷售將持續增長，有鑑於第二波感染可能爆發，民眾對於搭乘大眾工具的意願持續降低，有助車市銷售，持續看好相關類股。

(工商 )