進口報單抽驗比率僅5％ 恐有未認證漏洞 18:242020/05/25 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 進口包裹示意圖。圖／林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官員表示，近一周以來，平均每天約有11萬張進口報單，實名認證比率約三成，即為3.3萬張，而剩下七成約7.7萬張則未做認證。 海關受限於人力不足，因此暫時採取「電腦抽檢」，每天約抽驗0～5％左右、約2千張未做實名認證的報單，並全數發出黃牌警告或紅牌不受理處分。 不過，日前關務署實名認證政策訴求是「全面上路」，如今不僅採用抽驗，而且抽驗比率甚至僅5％，未來恐怕將成為未認證漏洞。 (工商 ) #報單 #認證 #實名認證 #進口 #抽驗比率 也許您會感興趣 推薦閱讀 公平會附但書准許 大成長城3家聯合進口玉米 04:102020/05/21 產業．科技 進口車商出招 提升業績免疫力 04:102020/05/22 產業．科技 仲暘貝殼鈣清洗劑 天然ㄟ尚好 04:102020/05/22 產業．科技 視訊當道 圓展：Q2展望佳 04:102020/05/22 證券．權證 法規未鬆綁 苗縣設醫學中心難度高 04:102020/05/22 地方新聞 威盛車載系統 獲AWS IoT Greengrass認證 09:322020/05/22 財經 傳英國將減少依賴自陸進口必需品 13:342020/05/22 國際 《半導體》導入邊緣運算 威盛Mobile360 M820獲認證 11:592020/05/22 財經 [測試] 台灣保時捷推出Porsche Approved認證中古車 12:192020/05/25 汽車情報-汽車新聞 新冠檢測海外報喜 普生核酸試劑獲歐盟、印度進口許可 13:022020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。