官員表示，近一周以來，平均每天約有11萬張進口報單，實名認證比率約三成，即為3.3萬張，而剩下七成約7.7萬張則未做認證。

海關受限於人力不足，因此暫時採取「電腦抽檢」，每天約抽驗0～5％左右、約2千張未做實名認證的報單，並全數發出黃牌警告或紅牌不受理處分。

不過，日前關務署實名認證政策訴求是「全面上路」，如今不僅採用抽驗，而且抽驗比率甚至僅5％，未來恐怕將成為未認證漏洞。

(工商 )