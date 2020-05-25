開趴居然嗨到毀損旅館內物品，行為相當誇張！桃園市一間汽車旅館23日有洪姓男子等20多位消費者訂下總統套房舉辦生日派對，一群人嗨過頭，竟然將木製沙發、桌子、啤酒、垃圾桶等物品丟進大浴池內，房內遍地凌亂不堪，業者看到後都傻了眼，直言「像被轟炸過一樣」，將對洪男等一行人提出毀損告訴，同時求償6萬元。

桃園市的這間汽車旅館業者表示，洪男23日預訂總統套房要辦生日派對，當晚9點左右，20名男女陸續進入總統套房狂歡，嗨到不行還再追加延長訂房1小時，直到24日凌晨2點左右，20多人才全數離去。

房間物品被大肆破壞，員工清理浴池內雜物。（圖／翻攝畫面）

工作人員要入內清掃時，頓時被房內景象嚇到，只見長約4公尺、寬約2公尺的浴池內，被丟進了各種雜物，包含垃圾桶、塑膠袋、紙箱、啤酒、更誇張的連木製沙發、沙發墊、桌子全都被丟進去。房內就像被轟炸過一樣，業者表示，開業這麼久以來，從沒遇過這麼離譜誇張的行為。

房間物品被大肆破壞，員工清理浴池內雜物。（圖／翻攝畫面）

業者提到，洪男等一行人當晚訂下總統套房約1萬2000元，但被丟進浴池中而損壞的物品等，損失金額大約6萬元，將會對洪男等人提出毀損告訴，並依實際損失金額求償。

房間物品被大肆破壞，員工清理浴池內雜物。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)