苗栗縣議員曾玟學25日抨擊縣府提案審的校長遴選自治條例草案，有許多不合理之處，候用校長難出頭還無法處理不適任校長，苗栗教育環境失去競爭力。縣府教育處指出，將戮力提升校長領導能力。

曾玟學在25日提出校長遴選辦法的不合理之處，並質詢對不適任校長的處理方法。曾玟學說明，遴選委員會15人，縣府代表占6人，比率明顯過高，盼調整讓專家、學者及外縣市校長參與，加上遴選草案內容第一階段開放現任校長，若有缺才會讓候用校長遴選，校長無需面對競爭，考上後就能一直當校長，而候用校長只能等現任校長退休，如此一來對苗栗的教育競爭並非好事。

曾玟學並要求縣府提出具體作為，讓國中均質化，此外，他也說明，人口朝台中、新竹外流，學生甚至有從國中、小就開始外移，顯見家長對辦學品質的不信任。縣府教育處長邱廷岳表示，不適任校長在校長遴選自治條例草案無明確規範，但有所謂人地不宜行政裁量權處理，而教育處也將努力提升校長領導能力。

(中時 )