日前中國軍隊消息人士指控，印度軍方越線修建設施，還故意尋釁。印度媒體24日再度披露，印度已在拉達克（Ladakh，即中印邊境的實際控制線上）部署了數個步兵營。

《印度時報》24日報導，印度已從後方召集了數個營兵力，增派至拉達克，並前往「和中國軍隊發生衝突的地方」進行換防。目前，駐紮在達拉克首府列城（Leh）步兵師的部分軍隊已被調至「戰備區」，印度陸軍司令納拉文（Manoj Mukund Naravane）中將視察此處後下達相關命令。

目前陸印衝突形勢加劇的官方原因並不清楚，但《印度時報》指出，中方對印度完成修建通往德普桑平原（Depsang Plains）、加爾萬河和喀喇昆侖山口（Karakoram Pass）長達255公里的公路感到憤怒。

俄羅斯衛星通訊社24日則指，兩國軍人於5月5日至6日在班公錯湖地區發生衝突後，中印兩國均在拉達克地區部署軍隊。

《今日印度》同日播出1段「中國重型卡車進入加勒萬河谷」的衛星圖像。新德里電視臺也貼出疑似中國軍隊在拉達克地區駐紮的衛星照片。照片顯示，50餘頂帳篷分為4列，整齊排列在一片開闊地面上。印度空軍高官還稱，中國軍用直升機這段時間在拉達克地區「大量出現」。

《印度教徒報》援引印度軍方高層說法稱，目前拉達克東部地區的情況「令人非常擔憂」，雙方都增派了數量相當的兵力，近期一系列事件表明，「中國軍隊的行動比此前更為協調」。而印度陸軍參謀長納拉萬22日視察位於拉達克地區的印度第14集團軍總部，「說明局勢已經非常嚴峻」。

與此同時，印度軍方24日發布聲明，否認印媒「印度邊防巡邏兵曾被中方短暫扣留」的報導，還稱「這種毫無根據的報導嚴重損害了國家利益」。

此前，大陸《環球時報》16日引述解放軍消息人士稱，印軍自5月上旬以來，在加勒萬河谷地區越線進入中國領土並構工設障，還說印軍阻攔中國邊防部隊正常巡邏執勤，「蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀」。

(中時 )