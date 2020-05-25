誠品信義店開設24小時知味市集，讀者買書、讀書之餘，還能買菜。（陳怡誠攝）

誠品首次成立外文書專區，共廣含2萬種外文圖書。（陳怡誠攝）

誠品書店資深協理張曉玲表示，誠品信義店不會在讀者心中真正取代誠品敦南店，而是期待給顧客更多的視野，體驗新的夜書店生活。（陳怡誠攝）

誠品信義店將接手陪伴讀者30年的誠品敦南店，成為台灣下一間24小時書店。誠品書店資深協理張曉玲表示，新址有傳承也有創新，除為愛書人提供新的閱讀空間，也能滿足買菜、品酒、喝咖啡、選唱片等不同需求，「誠品信義店不會在讀者心中真正取代誠品敦南店，而是期待給顧客更多的視野，體驗新的夜書店生活。」

張曉玲表示，新址傳承敦南店的精神，提供24小時圖書專區。但在量度與空間皆有提升，提供比敦南店多上1.8倍的逾17萬種書籍選物，以及大上敦南店2.5倍的面積，更首次成立外文專區，發揮信義店原有的國際化定位，讓來自各國的讀者也能找到自己的天地。

張曉玲透露，誠品長久以來持續經營外文書籍，過往作法是將同一類別的中外文書籍放置在一起，如美術書的中文書與外文書會共同被歸納在美術書區塊。但在信義店，則是集結所有外文書，成立外文書專區，廣納2萬種外文圖書，從經典文學到與世界脈動同步的書訊，都會一一展現在外文書區的新天地。

誠品信義店也將在每季與國際知名出版社合作策展，為大眾帶來國際化視野。如現於3樓書店展出的「TASCHEN 40周年特展」，即是介紹這間來自德國的出版社TASCHEN，如何從一間小漫畫店開始，搖身一變成為世界最具規模的藝術書出版社，並展出如漫威之父史丹李的原創漫畫收藏冊、美國知名攝影師安妮．萊柏維茲的生涯回顧書等系列出版品，持續為愛書人在未來每天24小時，帶來不同的國際出版社故事。

張曉玲表示，與敦南店不同的是，信義店新增24小時生鮮超市、唱片行，及凌晨1點打烊的誠品咖啡店，希望透過這些新設立區域，滿足讀者其他需求，「例如有些人在晚上突然想煮一頓宵夜，或是邊讀書邊品酒喝咖啡，都能在這裡得到服務。又或是以前常在敦南店夜裏出沒的名人，他晚上比較有時間，也能在這裡放鬆的選他想要聽的音樂，或是參加夜間活動。」

張曉玲預告，為迎接敦南店結束營業，與信義店能「無縫接軌」，信義店在29號便會開始試營運。而敦南店也會在結束營業的31日，舉辦連續18小時的馬拉松講座，邀請作家、出版社、舞者以不同形式向敦南店道別，6月1日凌晨將啟動「靈感不打烊巴士」，提供接駁車，載著讀者前往信義店，共同迎接新的24小時書店。

(中時 )