在誠品信義店設立的音樂館中，讀者能在音樂陪伴下，享受閱讀與音樂樂趣。（陳怡誠攝）

閱讀免不了音樂的陪伴。即將接手誠品敦南店、成為下一間24小時書店的誠品信義店，特別設立24小時音樂館，讓讀者能同時享受閱讀與音樂的雙重樂趣。

誠品書店資深協理張曉玲表示，24小時音樂館也是全台最具規模的黑膠唱片館，擁多達2萬品項的黑膠唱片館藏數量，藉由黑膠牆設立，展列不同世代經典樂曲，每周也會在音樂館舉行活動，讓書店搖身一變成為Live House。

針對對音樂品質有極高要求的爵士樂迷，音樂館中設有古典爵士專區，讓樂迷能利用現場擺放的專業音響試聽聆賞，挑選想帶回家珍藏的唱片，樂迷也能純粹透過音響，在書店享受純粹音樂饗宴。

走進3樓書店的藝術書專區，則能看見曾與柏林交響樂團同台演出的鋼琴家段欣妤，在書堆中優雅彈奏鋼琴，為靜態閱讀空間增添音樂流動。張曉玲表示，未來將能看見許多音樂家，能在藝術書專區為大眾彈奏，期盼在未來能成為青年學子的展藝空間，青年學子也能藉由在公共空間演奏，為踏上正式舞台前暖身。

(中時 )