新全球第四大股市──香港股市的風險正在上升！大陸內地上周宣布推進香港的國家安全立法，在香港引起了抗議活動，引發了對資本外流和與美國緊張關係加劇的擔憂。這使得香港及其金融市場處於全球最大兩個經濟體愈來愈嚴重衝突的前線。

恒生指數上周五(22日)暴跌5.6%，創下2015年7月以來最大跌幅。地產分類指數創下全球金融危機以來最大跌幅，凸顯出對投資者是否會將資產轉移到海外的擔憂，特別是考慮到香港樓價極高。外匯交易員湧入可以從港元貶值中獲利的衍生產品。

大跌過後，恒生指數本益比瀉至9.5倍，約為MSCI全球指數的一半，也是2016年以來最大差距。很少有基準指數的本益比來到單位數，有的也主要是一些前沿市場，例如哥倫比亞、阿根廷和斯里蘭卡。

所謂前沿市場(Frontier Market)，即那些在過去10年尚未經歷經濟強勁增長、正在成為「下一代新興市場」的低收入地區。

對於全球投資者而言，問題在於這種低水平是否值得押注。有人在3月曾預計股市反彈，當時恒指歷史上第3次低於帳面價值，而現在他們又見到了類似低估值。恒生指數重返帳面價值之下，交易員對公司資產的估值定在帳面價值的95%。

雖然金融公司的高權重，尤其是大陸國有金融機構，長期以來拖累該指數的估值，但恒指相對表現落後這點幾無疑問。相對於MSCI全球指數，它已跌至2004年以來最低水平，並且陷入兩年以來的第2次熊市之中。

(中時電子報)