雲林縣口湖鄉文蛤「開口笑」暴斃，漁民損失慘重。（呂永添提供／張朝欣雲林傳真）

連日大雨後豔陽高照，雲林縣口湖鄉疑因漁塭水質劇烈變化，文蛤、蝦類損失2、3成，部分漁塭甚至出現5成死亡率，目前鄉公所已協助記錄災情設法申請救助，並呼籲未來幾天還有豪大雨，請漁民務必注意水質的管控。

口湖鄉漁民25日到漁塭巡查，發現文蛤「開口笑」雙殼打開暴斃，文蛤肉消失無蹤，混養的蝦類也是損失慘重，急忙通知鄉民代表呂永添到場，呂永添幫漁民拍照存證後，請鄉公所農業課人員記錄災情，做為日後向相關單位申請救助的依據。

呂永添表示，雲林沿海地區21、22日降下豪大雨，24、25日天氣轉晴氣溫升高至30度以上，因此懷疑先是大量雨水造成漁塭水短時間內鹽度改變，隨後溫度升高水質加速惡化，文蛤與蝦類才會承受不了而暴斃。

漁民說各漁塭的損失情況不太相同，有的損失2至3成，嚴重的損失5成以上，所以懷疑除了雨水與氣溫因素，也可能是空氣與水源遭到汙染產生病菌，未來幾天還會有豪大雨，大家都嚴陣以待，一旦下雨，將守在漁塭旁檢查水質隨時因應。

漁民指出，餐飲業生意因新冠肺炎疫情大受影響，文蛤的銷售量也跟著減少許多，如今疫情減緩，餐廳逐漸恢復人潮，大家準備打撈文蛤與蝦類出售，沒想到又遇到水患引發暴斃災情，心情都很沈重，希望相關單位盡速協助調查原因，將損失減至最少。

(中時 )