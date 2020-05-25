七大工業國集團（G7）峰會可望於6月底前後在美國首都華盛頓正常召開，末代港督彭定康24日呼籲G7將「港版國安法」議題列入討論議程中，並採取一致立場反對大陸的有關做法。另據英媒報導，英國首相強森曾與議員商討接收香港難民一事，一項新法律建議則指可給予「英國國民（海外）護照」（BNO）持有人居英權，人數約31.5萬。

據德國之聲中文網25日報導，彭定康 （Chris Patten）24日在英國《金融時報》中寫道，英國應確保G7在6月召開會議時，會在議程中討論大陸意圖通過的「港版國安法」。他說，英國與其他G7成員國應該要公開反對大陸國家主席習近平，將他標誌為「開放社會的公敵」。

他寫道：「在全球各國忙於對抗新冠疫情的同時，習近平撕毀了《中英聯合聲明》。」除此之外，彭定康與全球各國超過200位政治人物24日也發布聯合聲明，譴責大陸強推「港版國安法」，表示此舉是對香港的自治權、法制與基本自由的全面性攻擊。

他們寫道：「此法讓一國兩制命在旦夕。促使香港人上街抗爭的主因，是他們對於未來的強烈擔憂，嚴厲的國安法只會迫使他們將抗爭全面升級，而這將摧毀香港成為一個開放的中國國際城市的可能性。」

此外英媒披露，英國首相強森今年稍早前，曾於首相鄉間別墅契克斯莊園（Chequers）向國會議員表示，有意予香港人難民身分，據報議員對於此議反應正面。不過，強森所講的香港人，是指全港700多萬人，抑或31.5萬英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬，則暫時未能確認。

《衛報》24日報導說，英國御用大律師（QC）佛朗斯曼（Laurie Fransman） 近期提出一項法律建議，指英國的國籍法自1984年以來不斷演進，已擴大承認居留權，連BNO的持有者都已具有居留權。該法律建議直指，英國內閣聲稱《中英聯合聲明》的內容禁止英國讓持有BNO的香港人獲得英國居留權是不對的。

《衛報》指出，由英國保守黨議員希利（Bob Seely） 與艾哈邁德．汗（Imran Ahmad Khan） 為首的保守黨黨員已收到這份法律建議，並已致函保守黨籍的內政大臣派特爾（Priti Patel） ，強調有鑒於香港局勢持續惡化，內政部應該重新檢視BNO的地位。

他們寫道：「現在「港版國安法」已出爐，這也表示《中英聯合聲明》已名存實亡，因此英國政府應該明確考慮相關法律與實際依據。」

(中時 )