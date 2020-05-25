金門縣服務站主任廖蔚蘭與印尼移工閒話家常。（移民署提供）

金門專勤隊分隊長黃柏霖與印尼移工一起宣導「自行到案」。（移民署提供）

金門縣服務站通譯協助以母語宣導「自行到案。（移民署提供）

「開齋節」在穆斯林文化中，是一年一度的重要節日，移民署金門縣服務站與專勤隊今（25）日前往福田家園與松柏園老人長期照顧中心，祝福來自印尼的移工朋友「Selamat Hari Raya Idul Fitri! 開齋節快樂！」，分享洋溢異國風情的節慶喜悅。

伊斯蘭教的齋戒月自4／23至5／23，昨（24）日為「開齋節」，移民署金門縣服務站主任廖蔚蘭專程前往金門縣福田家園與松柏園老人長期照顧中心，向印尼移工朋友們賀節，傳達金門大家庭的溫馨關懷。

移民署邀請通譯協助指導防疫小撇步，包括勤洗手和戴口罩的正確方式外，也說明移民署於4月1日至6月30日推動「擴大自行到案」專案，針對逾期居、停留之外籍人士採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施，期待移工朋友利用網路社群及各種互動平台協助宣導。如周遭有逾期居、停留之外籍親友，均可撥打移民署「0800-024-881」或勞動部「1995」專線，鼓勵他們主動到案，安心返家。

廖蔚蘭表示，移工朋友離鄉背井到台灣工作，很多人在長照服務默默付出，移民署關懷他們的工作權益，未來將持續與各網絡單位合作，營造多元友善的環境，讓大家能安心在台生活。

(中時 )