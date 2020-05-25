針對政府即將發放振興券，用1,000元現金換3,000元抵用券，行政院副院長陳其邁表示，振興券或其他名稱的用法，主要是讓你的錢變大，你的消費金額也能夠變大，所以還是比照好領、好用、好刺激的三個原則，也會配合不同的通路，怎麼增加更多的民間消費，至於有些民眾收入經濟情況比較不好的，政府也會有配套措施，不會增加這些民眾的負擔原則，來規劃振興券，包括發放、使用及配套措施。

如果民眾不願意先掏出1,000元來換購振興券，將無法達到預期效果？陳其邁重申，政府希望能夠把你的錢變大，比如說你有1,000元本來就是要消費，那等於1,000元變成3,000元，這樣消費的金額才會增加，才不會有替代消費的問題。收入比較低的民眾我們也有配套措施，不會增加他們的負擔，也會把餅又做得更大，讓整個民間消費持續活絡。

另外，有購物平台主動推出50％消費回饋，陳其邁表示，這有點類似振興經濟的效果，購物台非常聰明，所以希望能夠在這次的振興有更多民間的不同創意，政府搭載一個平台讓更多民間創意能夠進來，也許3,000元又可以變成6,000元的效果也不一定，至少在東森，3,000元就變4,500元，東森幣就增加50％。政府現在緊鑼密鼓在做，讓民間要領、使用，甚至是一些surprise、意想不到的效果。

(工商 )