勤業眾信會計師事務所指出，隨著疫情與全球經濟消費型態改變影響，消費者期待有別以往的實體環境互動方式，不動產業者提高數位化程度、提升的客戶者體驗層次。

勤業眾信在《2020不動產業趨勢展望》報告中表示，高達64％的不動產高階主管表示，其公司在近兩年內增加了提升使用者體驗相關的技術投資；受訪者一致認為，諸如智慧操控電燈或空調、建築指引或服務導覽APP等物聯網技術與行動應用程式，將成為提升客戶體驗的重要元素。

而數位實境同樣有助於提供使用者充滿未來感的體驗。然而，真正使用相關技術的受訪企業仍不到1/3，而且有六成的不動產高階主管表示，其公司尚未開始蒐集物聯網感測數據，顯見房地產業的數位化仍有一段距離。

勤業眾信建議，不動產業者應更重視對於資料的控管、存取與分析，並透過物聯網感測器或行動應用程式蒐集大數據，根據數據分析報告改善決策、提升營運績效、創造差異化客戶體驗等。

而人工智慧（AI）技術則可應用於數據分析，有助於各項業務流程，包括提升營運效率，快速辨識風險和機會等。

(工商 )