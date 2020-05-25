今年3～4月期統一發票中獎號碼於今（25）日下午開出，賦稅署說明，特別獎獎金新台幣1千萬元中獎號碼為「91911374」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「08501338」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「57161318」、「23570653」、「47332279」，另增開1組六獎中獎號碼為「519」。

15組雲端發票專屬100萬元獎項中獎字軌號碼分別為「ZL07260528」、「AH99488150」、「AA22310501」、「AS09109773」、「AB86566554」、「AD64416710」、「ZP90130745」、「AH44785518」、「AJ89813252」、「ZS42642374」、「AK75575314」、「AG69724372」、「AM66182556」、「AK69435197」、「AH95658689」；另雲端發票專屬2千元獎1.5萬組及500元獎50萬組獎項公布在財政部稅務入口網站。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間自今年6月6日起至9月7日止，請民眾記得對獎並於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家會主動通知中獎訊息；使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，得選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

賦稅署呼籲，民眾購物消費請多使用載具儲存雲端發票，並下載使用財政部統一發票兌獎APP，不僅可進行發票管理及掌握消費資訊，還提供24小時兌領獎服務。

(工商 )