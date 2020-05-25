華夏（1305）總經理林漢福表示，各國經濟解封陸續進行，5月下旬印度、孟加拉等外銷訂單洽詢動作增溫，6月報盤行情應可向上提高，看好解封後的補貨潮，而大陸需求持穩推進，今年進口量有望增加，加上大陸電石法PVC成本競爭壓力大，出口量縮減，也有助亞洲PVC行情表現。第二季PVC將迎來觸底反彈，5月比4月好、6月又比5月好。

華夏強調，近年持續落實產品、銷售地區分散、多元耕耘策略，有助營運因應彈性能量。此外，中美關係緊繃氛圍，對華夏旗下美國公司在美加地區的膠皮/布產品開拓，反倒增添取代既有大陸貨源有利條件，也是後續規劃加強力道推展項目。

受惠印度需求支撐、成本下滑，華夏首季EPS0.59元，創近七季新高。展望後市，華夏認為，PVC價格已低有助刺激需求，看好解封後補貨潮，而齋戒月結束後商機市場也有利PVC後市展望多持正面期待。

林漢福指出，先前因疫情造成需求急凍，許多VCM和PVC廠採減產因應。5月中旬後，包括澳洲、巴西、土耳其、印度、孟加拉等重要市場陸續解封，PVC買家已開始向各地貨源詢價，近日報盤也明顯調升，預期第二季末到第三季恢復全產全銷正常軌道。

此外，中國大陸電石法PVC成本不具競爭力，部分生產業者設法引導減產保價策略，中國每噸PVC落在5,700～6,000元人民幣，短中期來看，並無大量低價PVC透過外銷途徑去化。華夏在現階段的接單上，執行策略性往後延，傾向先確定PVC共應狀況，再決定要投注多少量。

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