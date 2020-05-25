零確診不斷，國旅市場逐漸回溫，餐旅業者也搶搭疫情趨緩的熱潮紛紛推出優惠，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際集團旗下包括：台北國泰萬怡酒店、台北W飯店、台北北投雅樂軒酒店、台北中山雅樂軒酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店以及台中萬楓酒店等7家直營飯店，首次攜手合作推出聯合優惠促銷活動，自即日起凡入住上述任一飯店，退房時可獲得一張面額1,000元的優惠券，於上述7家飯店抵用住宿、餐廳、酒吧等館內單筆帳單消費滿4,000元，即可折抵使用，相當於每次消費都能享有最高75折的超值優惠。

台北國泰萬怡酒店總經理陳玫安指出，雖然新冠肺炎上半年重創旅遊相關產業，但在政府最高防疫規格和全民防疫意識的共同防堵下，本土疫情已然有趨緩的態勢，國內旅遊也逐漸回溫。身為全球最大飯店集團，萬豪國際為了提升國內旅遊消費意願，同時也答謝疫情期間會員的支持，特別串聯本次參與活動的七家飯店，也預估透過優惠券的聯合行銷，將為各飯店提升15％～20％的住房率。

陳玫安表示，本次推出的1,000元聯合優惠券可使用至今年12月30日，各飯店在疫情期間除了住宿、用餐有相較於平時更優惠的價格之外，消費者也可以提前規劃疫情結束後的旅遊行程，到不同的飯店用餐住宿，享受更划算旅行體驗。

(工商 )