2014年10月一群遙控飛機玩家在桃園乳姑山區玩遙控飛機時，有架遙控機突然失控墜機，玩家前往墜落地撿飛機時赫見一具女性骷髏白骨。歷經警方比對死者齒模與死者託夢，意外揭露出一起富商外遇，竟聯手殺死小三，還全家一起協助棄屍的離奇案件。

這段不倫「孽緣」要從一名叫曾曾美蘭女子說起，她與富商黃建河同為孩子學校家長會成員，因會務往來熟識進而交往，2013年6月，曾女還曾透過黃姓富商介紹加入地區獅子會。從事水泥預拌業的黃建河雖有早已有家室，但為人風趣，深深打動曾美蘭芳心。

黃建河（左）引介曾美蘭（右）加入地區獅子會，也導入一場愛恨情仇的悲劇下場。（本報系資料照片）

2014年10月桃園龍潭乳姑山區，遙控飛機玩家找失控機，驚見女性白骨，警方鑑識研判死亡時間超過半年以上。（本報系資料照）

黃跟獅子會友表示，曾女不會開車，處理會務時都由黃建河接送，就因如此，2人常出雙入對，不熟識的人還以為他們是恩愛夫妻。兩人日久生情，發展出一段地下戀情，曾女一度要將黃男據為己有，多次要求黃與妻子離婚，2人為了此事多次發生爭執，黃因此有意疏離。

2014年8月1日深夜曾女為了名分問題，酒後赴黃姓富商住處理論，2人在家中發生爭吵，驚醒熟睡的黃妻與2個未成年兒子。黃姓富商長子見到曾女失去理性作亂，當場與曾爆發肢體衝突，而黃嫌盛怒之下，當場拿兒子的球棒重擊曾女的後腦致昏迷。

黃妻見狀驚嚇，要求丈夫與長子載曾婦就醫，但父子倆竟開往乳姑山區，途中曾女突然清醒，狂咬坐在前座的長子，黃姓富商這時已失去理性，停車後硬生生把曾婦拖出車外，當著兒子的面掐死她，屍體丟棄在乳姑山區草叢。

白骨女子身分查出遭殺害曾美蘭，她的家屬赴乳姑山區招魂。（本報系資料照/楊宗灝攝）

接著黃姓富商先載兒子返家後，再去買了鋤頭重回現場挖坑埋屍。為湮滅身分跡證，黃姓富商刻意褪去死者全身衣物，帶回家交代妻子連同球棒一起丟棄。

原本神不知鬼不覺的埋屍計畫，卻被一群遙控飛機玩家破壞，2014年10月7日，一架遙控飛機離奇在曾美蘭埋屍處「墜機」，玩家撿飛機時赫見骷髏白骨。警方偵辦時沒有任何線索，只好發布協尋專刊，期間專案小組不斷夢到曾美蘭託夢喊著自己遭人殺害。更離奇的是，她遭殺害的當天，他所屬獅子會會友，共同赴拉拉山旅遊，但是卻有人見到她貼臉在房間窗戶直視，嚇得獅友臉色鐵青，冥冥中似乎要找人伸冤。

最後警方在南桃園各大牙科比對白骨齒模，終於在中壢一間牙醫診所找到蛛絲馬跡。牙醫師一眼就認出骨骸齒模就是曾治療過齲齒的曾姓婦女。警方一認出身分，立刻鎖定黃姓富商涉有重嫌，立刻準備拘提，但黃姓富商卻和妻子一起準備逃往大陸，於是直奔機場攔截，順將2人逮捕。

黃嫌警訊時否認涉案，直到妻子與長子坦承犯案，才俯首認罪。讓警方不寒而慄的是，黃建河埋屍後，還若無其事參加獅子會拉拉山之旅，2個多月來作息正常，曾家家屬8月11日報案失蹤，面對曾美蘭長女詢問母親下落，鎮定回答：「我不知道」，冷血態度令人髮指。

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黃建河殺害曾美蘭，埋屍龍潭乳姑山區，後因遙控飛機玩家常在屍坑「墜機」，才讓命案曝光。（本報系資料照）

(中時電子報)