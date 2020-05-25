「國民學姊」王淨將搭擋恩師導演連奕琦直播。（金馬執委會提供）

2020金馬經典影展為了致敬電影大師費里尼，在官方臉書粉絲專頁推出「金馬遇見費里尼」線上直播節目，由「國民學姊」王淨搭擋恩師導演連奕琦、夏于喬攜導演尪林書宇上節目外，樂評人焦元溥、美食作家韓良憶齊聚一堂，從影迷、美食、音樂等多方角度大聊電影。

去年以《返校》入圍金馬影后的王淨，日前才再度被提名台北電影獎女主角，她正在新戲前製準備期間，特別抽空參與直播。她與2017年的處女作《痴情男子漢》發掘她的導演連奕琦默契十足，2人再度聚首，勢必帶來意想不到的驚喜；結婚不到一年的電影圈佳偶夏于喬、林書宇，2人分別在各自領域締造佳績，他們將首度同框直播，夏于喬更重溫《型男大主廚》主持模式，帶來特製的義大利料理。

樂評人焦元溥、美食作家韓良憶也將以不同角度聊電影。（金馬執委會提供）

金馬執委會之前在「金馬奇幻會客室」邀請了《刻在你心底的名字》、《逃出立法院》劇組，YouTuber《反正我很閒》團隊，以及魏德聖、蔡嘉茵、蘇文聖、温貞菱、徐鈞浩、陳栢青參與直播，引來熱烈迴響。更加精彩的「金馬遇見費里尼」將會以深入淺出的趣味方式帶領影迷進入大師的經典世界。直播節目則從本月26日起，每週二晚間8點上架，詳情請見金馬臉書粉絲專頁。

「2020金馬經典影展：費里尼100」將於7月24日至8月13日在台北舉行，完整放映費里尼執導的24部影片，「超級影癡套組」於6月8日提前販售，6月20日舉辦選片指南，6月21日起正式售票。此外，高雄電影館也將在8月加入費里尼百年紀念放映活動，將選映《小牛》、《生活的甜蜜》、《八又二分之一》、《鬼迷茱麗葉》、《月亮的聲音》等5部費里尼的精彩作品。

(中時 )